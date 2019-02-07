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Ayrelli bereketi, doğa severleri güldürdü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa sever vatandaşlarımız, bu yıl kış ayların oldukça bereketli yağmurlarla geçtiğini, bu nedenle doğanın yemyeşil olduğunu ve bereketli yüzünü gösterdiğini dile getirdiler.

Ayrelli bereketi, doğa severleri güldürdü
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Özellikle şubat ayının ilk günlerinde bahar havası gibi güneşin yüzünü göstermesi sonrasında ovaya çıktıklarını ifade eden doğasever vatandaşlarımız, doğanın bereketli yüzünü fotoğrafta görüldüğü gibi kendilerine sunduğunu kaydettiler.

Geçtiğimiz Pazar günü yaklaşık iki saat doğada dolaşmaları sonucunda fotoğrafta görülen ayrellileri topladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, dün yağan yağmurların ayrellileri daha da çoğaltacağını düşündüklerini ifade ettiler.

Ancak ülkede bazı kişilerin hobi yerine para kazanmak amacıyla ayrellileri toplayıp Güney Kıbrıs’a sattığını bildiklerini ifade eden vatandaşlarımız, “İnşallah bu faydalı bitkinin de kökünü kurutmayız” dediler.

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