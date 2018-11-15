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Aydınlatmalar gündüz gece yanıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde oldukça pahalıya mal olan elektrik enerjisine rağmen birçok bölgede yol aydınlatma lambalarının gece gündüz aralıksız çalıştıklarını gözlemlediklerini kaydettiler.

Aydınlatmalar gündüz gece yanıyor
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 Esas aydınlatma yapması gereken anayollarda ne gece ne de gündüz çalışmayan aydınlatma lambalarının bazı yerlerde ise fotoğrafta görüldüğü gibi gece gündüz çalıştığını söyleyen vatandaşlarımız, “Ülkede yüksek maliyetlerden dolayı elektrik birim fiyatlarının oldukça pahalı olmasına karşın anayollardaki aydınlatma lambaları hiç aralıksız çalışıyor. Ama bunu görüp de müdahale edecek, bir Elektrik Kurumu çalışanı yok mu?” diye sorguladılar.

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