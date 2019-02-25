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Aydınlatma lambalarının bedelini her zaman halk ödüyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, ülkemizde son günlerde en fazla tartışma konusu olan Elektik Kurumu tartışılmaya devam edeceğini ancak bazı yanlışlıklar nedeniyle elektrik tüketiminin arttığını ve bunun da vatandaşın cebine yansıdığını iddia etti.

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Aydınlatma lambalarının bedelini her zaman halk ödüyor
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Vatandaşımız özellikle sokak aydınlatma lambalarının zamansız yandığını belirterek "Dün öğlen saatlerinde Ortaköy bölgesinde bu resmi çekme ihtiyacı duydum.. Bir çok paylaşım gördüm gündüz vakti yanan sokak lambaları fakat değişen hiç bir şey yok” diyerek sitem etti.

Gündüz vakti aydınlatma lambaları yanan bölgeler bulunurken, bazı bölgelerde gece karanlığında bile yanmayan sokak lambaları olduğunu vurgulayan vatandaşımız “Gündüz vakti yanan lambaların faturasını da halk ödüyor. Aydınlatma olması gereken yollarda meydana gelen kazaların da faturasını halk ödüyor" dedi.

Halkın artık bedel ödememesi gerektiğini ancak vatandaşı düşünen bir sistem olmadığını savunan vatandaşımız artık bu sistemin değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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