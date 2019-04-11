Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde çeşitli sebze ve meyvelerin reyonları süslediğini, ancak fiyatlarından dolayı sadece bakmakla yetindiklerini ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla düşüncelerini aktardılar.

Fotoğrafta görülen asma yaprağını geçtiğimiz gün bir süpermarket reyonunda gördüklerini aktaran vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görülen asma yaprağının kilosunun gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu öğrenmek için market çalışanlarını bularak sorduk. Ancak gerçek olduğunu öğrenince şok yaşadık” dediler.

Bu asma yaprağının iki gün sonra bozulacağını bile bile neden böyle fahiş fiyattan satıldığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Yahu alt tarafı asma yaprağı alacağız. Gram altın almıyoruz ya! İki hafta içinde bu fiyat yarıya inecek biz de biliyoruz” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.