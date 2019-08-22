Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız ülkemizin en sıcak günlerini yaşadığı bugünlerde çevreye karşı duyarlı olmak gerektiğini dile getirerek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmamasına dikkat etmek gerektiğini belirten çevreci vatandaşlarımız, bunun yanında otluk bölgelere veya dere yatakları gibi alanlara kırık cam parçaları veyahut şişelerin de atılmaması gerektiğini zira bazı cam parçaları ile şişelerin mercek etkisi yaparak yangına neden olduğunun bilindiğini hatırlattılar.

Çevremizin zaten her geçen gün çölleştiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, “Eğer biz insanoğlu, çevreyi yok edebilecek hareketler yapmazsak, çevremiz çok daha güzel kalacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar.