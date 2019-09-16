Artık mobeselere her yerde ihtiyaç var

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, ülkemizin asayiş bakımından her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, eskiden insanların kapıların açık uyumasına karşın şimdilerde evlerinin önünden saksılardaki çiçeklerin dahi çalındığını söyledi.

Vatandaşımız “Annemin sokaktan tek tek farklı günlerde farklı evlerden ki biri de annem çiçekler çalındı. Çalanlar 2 genç kız. Polise de bilgi verdik. Akıbetlerini bekliyoruz” diyerek bu zamanda saksılardaki çiçekleri çalan insanların daha neler çaldığını düşünemediklerini ifade etti.

“Bakalım daha neler göreceğiz bu memlekette güvenlik ve kamera tarzı bir şey olmadığı için. Sene 2019 hala mobese yok” diyerek ülkede her yere mobese kameraları konulmasının zamanı geldiğini dile getirdi.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı projenin ülke geneline yayılmasının şart olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, yetkililerin geri adım atmadan çalışmalarını sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.