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Artık çift şerit değil üç şerit oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle Lefkoşa ve Girne trafiğinin her geçen gün yoğunlaştığını ve bu nedenle trafik kurallarının alt üst olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini aktardılar.

Artık çift şerit değil üç şerit oldu

Özellikle Lefkoşa’nın sabah trafiğinin çok kötü olduğunu aktaran vatandaşlarımız, “Her gün sabahleyin Mağusa’dan Lefkoşa’ya geliyoruz. Bundan 5 yıl önce yoğunluk çift şeritte Hamitköy çıkışına kadar ulaşıyordu. Şimdi ise yoğunluk neredeyse Haspolat Kavşağı’na geliyor. Ancak çift şeritte değil üç şeritte ilerleyen bir trafik var” dediler.

Son zamanlarda atan bu trafiğin yolun çift şerit değil de üç şerit olarak kullanılmasına neden olduğunu belirten vatandaşlarımız, toplu taşımacılığın artmaması nedeniyle bu sıkışıklığın yaşandığını savundular.

Artık ciddi ciddi ülkede toplu taşımacılığa önem verilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, “Artan nüfus nedeniyle şehirlerde bireysel araç kullanmak yerine toplu taşımacılığa önem verilmeli veya teşvik edilmeli” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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