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Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemiz siyasetinin renkli siması Arif Salih Kırdağ bu yılki yerel yönetimler seçimleri için sahneye çıkmaya başladı.

Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
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Bize ulaşan bilgilere göre, Arif Salih Kırdağ, kısıtlı bütçesiyle seçim ve tanıtım çalışmalarına hız verdiği bize gelen bilgiler arasında yer almakta. Aldığımız bilgilere göre Lefkoşa bölgesinde bilboardlarda yer almayan Kırdağ’ın çareyi çöp konteynerleri ve benzeri pano tarzı yerlere broşürleri astırmakta bulduğu bize gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz gün bize ulaşan bazı Hamitköy sakini vatandaşlarımız Kırdağ’ın bu bölgedeki çöp konteynerlerinin üzerine broşürlerini yapıştırdığını belirttiler.

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