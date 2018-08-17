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Arıcılar da kuraklık mağduru

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Arıcılar da kuraklık mağduru
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde arıcılıkla uğraşan kişilerin bu yıl bal kesmeye başladıkları bugünlerde umutlarının adeta yıkıldığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz yıl elde ettikleri balın neredeyse yarısını alamayacaklarını çevrelerine dile getiren arıcıların, özellikle kırsal alanlarda arıcılık yapanların bu yıl adeta hüsran yaşadıkları gelen bilgiler arasında.

Bu yıl verimin düşmesinin en önemli nedenin ise oldukça kurak bir yılın yaşanması olduğu ifade edilirken, kuraklık nedeniyle özellikle ilkbaharda arıların polen toplayacak bitkilerin çiçeklerini bulamamaları nedeniyle bal üretemedikleri belirtilmekte.

Arıların bal üretmedikleri gibi kurak sene olması nedeniyle çoğalmadıkları ve bu nedenle de hem arı kovanlarının hem bal üretiminin düştüğü gelen bilgiler arasında bulunuyor.

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