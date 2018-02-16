Arasta, kaderine terk edilmiş gibi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 1980-90’lı yıllarda ülkemizin en çok ilgi gören ve alışverişin merkezi durumunda olan Lefkoşa’daki Arasta ve Bandabuliya’nın şimdilerde terk edilmiş bir bölgeyi andırdığını ifade ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Uzun bir aradan sonra Arasta bölgesine gittiklerini belirten vatandaşlarımız, esnafın adeta sinek avladığını eskiden turistlerin olsun gezindiği Arasta’da bir turist bile göremediklerini söyleyerek bize gönderdikleri fotoğrafla bunu desteklediler.

Özellikle büyük alışveriş merkezleri ve mağazaların açılması ve Lefkoşa’da nüfusun Gönyeli ve Hamitköy’e doğru kayması ile Arasta ve Bandabuliya’ya alışverişe gelen sayısının çok çok düştüğünü söyleyen vatandaşlarımız, bölgenin turistik mekanlarıyla ilgi odağı olması gerekirken kaderine terk edilmiş bir durumda olduğunu gözlemlemekten mutsuz olduklarını sözlerine eklediler.