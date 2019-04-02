Arapköylülerin yol isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, her kuvvetli yağmur sonrası yollarının çamur deryasına döndüğünü ifade ettiler.

Beşparmak Dağları eteklerinin kuzey yamacındaki şirin köylerden biri olan Arapköy’de yaşayan ve Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, her kuvvetli yağmur sonrası yollarının çamur deryasına döndüğünü ifade ederek, bizlere birkaç fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Arapköy sakini vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yolun köy içinde olan yolları olduğunu belirterek "Çatalköy Belediyesine bağlıyız ama her zaman bu yol bu şekilde. Buralara yapılan istinat duvarları yetersiz kalıyor” dediler.

Birçok kez bu yolların çamur deryası haline geldiğini ve buralara bir çalışma yapılmasını istediklerini belediye yetkililerine ilettiklerini söyleyen bölge sakinleri, ancak kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek “Herhalde birilerinin canının yanması veya ölüm olması ile bir çalışma yapılacak. Ancak iş işten geçecek” diyerek sözlerini tamamladılar.

