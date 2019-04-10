Aracıyla Talasemi Merkezi’ne mi girecekti?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, insanlarımızın her geçen gün biraz daha saygısızca ve düşüncesiz hareket ettiğini gözlemlediklerini dile getirerek, dün yaşadıkları bir olayı bize gönderdikleri fotoğrafla paylaştılar.

Vatandaşlarımız, "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Servisi’nde bir olayla karşılaştık. Oradaki hastalara ayrılan bir oto park var. Bu otopark içinde oradaki hastaların da yayalarında kullanması için bir kaldırım da var. Ancak fotoğrafta görülen bu aracın sahibi herhalde talasemi merkezine aracıyla girmeye karar verdi” diyerek bunun tam bir saygısızlık olduğunu vurguladılar.

Ülkede herkesin birbirine saygısızı olması gerektiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, “Saygısızlığın bu kadarına da pes. Herkes rahatsız, herkes hasta olabilir ama birbirimize de anlayış gösterip birbirimizin hakkını yemeden hareket etmeliyiz. Ancak görüldüğü gibi Talasemi Merkezi duvarına sıfır park etmiş bu araç sürücüsünün kimseyi düşündüğü yok” diyerek isyanlarını paylaştılar.