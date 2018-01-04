banner107
banner69
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
25 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
48 0
 
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
33 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
27 0
76 0
170 0
14 0
banner108

Araç üstünde böyle yolculuk mu olur?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemiz yollarında her gün bir tuhaflıkla karşılaştıklarını belirterek geçtiğimiz günlerde Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde karşılaştıkları fotoğraftaki durum ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

banner109
Araç üstünde böyle yolculuk mu olur?
banner87

 

 

Fotoğrafta görülen kamyonet aracın, tepesine kadar plastik atıklarla dolu olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu aracın arka kasasına öylesine savrulmuş plastik atıkların üzerinde ise yabancı uyruklu olduğunu tahmin ettiği bir kişinin yolculuk yaptığını görünce şok olduklarını dile getirdi.

Vatandaşımız, bu kamyonet aracın ülkemizdeki yollarda her an için bir çukura düşebileceği ihtimalini düşündükleri zaman üzerinde yolculuk yapan bu kişinin araçtan yolun içine veya kenarına savrulabileceğini düşündükçe sinirlerinin harap olduğunu  ifade etti.

Ülkemizde bulunan yabancı işçilerin de bir insan olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Bu kişilerin başlarından geçebilecek kötü bir olayda o araç sürücüsünün nasıl bir vicdan azabı çekeceğini düşünmek bile istemiyorum. Ancak bu şekilde sorumsuzca hareket edenlerin cezalandırılması da gereklidir” diye konuştu.

Bu arada polislerin sürekli olarak kontrol yaptığı bu günlerde bu araç sürücüsünün nasıl olup  da gözden kaçtığını sorgulayan vatandaşımız herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet ettiler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.