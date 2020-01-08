Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bugün yapılması planlanan hükümeti protesto eylemi öncesinde dün Lefkoşa’daki Araç Kayıt ve Ruhsat Dairesi’nde gördüğü kalabalıkla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen Lefkoşa’daki Araç Kayıt Dairesi’ndeki kalabalığın dün saat 14.52’de çekildiğini iddia eden vatandaşımız “Bir yanda ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ adı altında sosyal medyadan örgütlenerek eylem yapmaya hazırlanan vatandaşlarımız varken bu görüntüyü görünce umudum kırılıyor. Toplum olarak birşeyler başarmak istiyorsak hep beraber hareket etmeliyiz” dedi.

İnsanların çok zor kazandıkları paralarını bir çırpıda haçlara ve vergilere ödemesini kabul etmedikleri için böyle bir eylem yapılacağını ifade eden vatandaşımız, “Herkes elini taşın altına koymalı ve bazı şeyler elde etmek için fedakarlık etmelidir” diye konuştu.

Bugünkü eyleme herkesin katılarak artık her şeye boyun eğilmeyeceğini göstermesi gerektiğini dile getiren vatandaşımız, herkesi eyleme davet etti.