Araç Kayıt Dairesi’ndeki sıkışıklık için çözüm aranıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, Lefkoşa’daki Araç Kayıt Dairesi’ndeki sıkışıklık, vatandaşın canını yakmaya devam ediyor.

Bize ulaşan bilgilere göre Araç Kayıt Dairesi’nde bildik görüntüler dün de yaşanırken, vezne arkasındaki kalabalığı gören ve işlemlerin uzamasına sinirlenen bir vatandaş isyan etti. O esnada dairede bulunan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise vatandaşı sakinleştirdi

Bağzıbağlı’nın, yıllardır aynı çileyi çeken vatandaşın isyan etmekte haklı olduğunu söyleyerek, vezne arkasındaki ekibin, kendi ekibi olduğunu ve var olan sorunları çözmek için orada olduklarını, etrafına toplanan vatandaşlara aktardığı kaydedildi. Bağzıbağlı, dairedeki yığılmayı aşmak için on-line sisteme geçmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.