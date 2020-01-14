Araç Kayıt Dairesi’nde sorunlar bitmiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız dün Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi’nde saatlerce beklemelerine karşın işlerini yapamadıklarını dile getirerek bunun sebebini bizlerle paylaşıp sitemlerini dile getirdiler.

Dün sabahleyin araç devri yapmak için Lefkoşa’daki Araç Kayıt Dairesi’ne gittiklerini ancak sabahtan öğleye kadar bir kişi bile devir işlemi yapamadığını çünkü sistemin çöktüğünü öğrendiklerini anlatan vatandaşlarımız, “Lanet olsun sisteminize! İnsanları parasıyla rezil ediyorsunuz” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Vatandaşlarımız bir haftadır Araç Kayıt Dairesi’nde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının online yapılmaya başlanmasına karşın devir işlemi yaptırmak için dün gittikleri dairede hiçbir işlem yapamadıklarına dikkat çekerek, “Bir taraftan çağa ayak uydururken, diğer taraftan halen daha sistemin çökmesi nedeniyle işlem yapamamak çok saçma” diyerek sözlerini tamamladılar.