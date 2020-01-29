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Arabayı park etmedi, sanki terk etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde araç kullanan bazı kişilerin yolların sadece kendileri tarafından kullanıldığını zannederek olmayacak şekilde parklar yaparak trafiği alt üst ettiklerini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Arabayı park etmedi, sanki terk etti

Fotoğrafta görülen aracın geçtiğimiz akşam Mağusa Küçük Sanayi bölgesi olarak bilinen bölgenin doğu girişi olarak bilinen Ekor Gıda yakınlarında park edildiğini ya da terk edildiğini belirten vatandaşlarımız, “Bu araç sürücüsü acaba park mı etti yoksa arabasını yol ortasına bırakarak terk mi etti anlamadık. Ancak onun yüzünden dakikalarca biz de trafiğin ilerlemesini bekledik” dediler.

Araç sürücüsünün arabasını yol kenarına park etmek yerine yolun orta yerine bırakıp herhalde tatlı yemeye gittiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu kadar benciliğin kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Araç sürücülerinin park yaparken yolları kapamadan, trafiği aksatmayacak şekilde park etmekle yükümlü olduğunu hatırlatan duyarlı vatandaşlarımız, bu şekilde park edermiş gibi yaparak aracını terk edercesine yol ortasına bırakan sürücülerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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