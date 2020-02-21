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Anketler doğru söylemez

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde 26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için kamuoyunun oldukça hareketlendiğini ve bazı kuruluşların seçim anketleri yayınladığına dikkat çekerek bu konuyla ilgili tespitlerini bizlerle paylaştı.

Anketler doğru söylemez

Ülkemizde beş yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de sahte anketler düzenlendiğini dile getiren vatandaşımız “2015 yılında birinci tur gerçekleşmeden önce Girne Amerikan Üniversitesi seçim sonuçlarına yönelik anket düzenledi. Anket sonucu seçimlerin ikinci tura sarkacağını gösterdi ve aşağıdaki rakamları yayınladı” diye konuştu.

Vatandaşımız GAÜ tarafından yayınlanan anketin şöyle olduğunu aktardı:

GAÜ Anketi (2015)
Derviş Eroğlu %32.9
Mustafa Akıncı %15.8
Sibel Siber %22.9
Kudret Özersay %5.1
Kararsız %12.8

Ancak 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sonucunda ortaya çıkan sonucun ise aşağıdaki gibi olduğunu belirten vatandaşımız bu nedenle anketlerin belirleyici olmadığını sözlerine ekledi.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçları:
Derviş Eroğlu %28.15
Mustafa Akıncı %26.94
Sibel Siber %22.53
Kudret Özersay %21.25
Kararsız %1.13

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