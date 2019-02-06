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Anayolun dibine inşaat yapılır mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesine bağlı Pınarbaşı köyünden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her yerde olduğu gibi kendi köylerinde de çarpık yapılaşmanın devam ettiğini dile getirerek, bize bir fotoğraf gönderip sitemlerini paylaştılar.

Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
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Fotoğrafta görülen yerin Pınarbaşı köyünün güney kısmından geçen ana yolun neredeyse dibi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi neredeyse yolun içine inşaat yapılıyor. Bizim bildiğimiz ana yollardan 15 metre geriden inşaat yapılır” dediler.

Anayolun dibine yapılan bu inşaatın bittiği zaman burada yaşayacak olanların direkt anayola çıkış yapmak zorunda kalacağını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu inşaatın bu şekilde yapılmasına kim izin verdi. Anayolların ne kadar gerisine inşaat yapılabilir? Bilenler bilgilendirsin, hangi durumlarda ana yolun dibinden inşaat başlatıla biliniyor?” diye sorguladılar.

İlerleyen zamanlarda bu evin içine bir aracın girerse hiç şaşırmayacaklarını söyleyen vatandaşlarımız “Ülke sorma gir hanı gibi ama insanların bu şekilde tehlike arzeden inşaatlarına da izin verilmemeli” dediler.

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