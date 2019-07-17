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Anayolda aracının üstüne koltuk düştü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün Lefkoşa Mağusa anayolunda başından geçen kötü bir olayı paylaşarak isyan etti.

Anayolda aracının üstüne koltuk düştü
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Vatandaşımız “Lefkoşa - Mağusa anayolunda arabamın üstüne koltuk düştü, evet yanlış anlamadınız, koltuk” diyerek bir kamyonet tarzı aracın koltuk yüklü anayolda gittiğini, kendisinin de, onun arkasındaki, arabamın ardında yolda devam ettiğini anlattı. Bu sırada önündeki arabanın diğer seride geçince kendisinin koltuk yüklü aracın arkasında sürmeye devam ettiğini anlatan vatandaşımız “Ansızın nasıl olduğunu anlamadan bir koltuk benim arabamın üstüne düştü ve arabamın bir tarafı ciddi zarar gördü” dedi.

Kendisinin bir bayan olduğunu ve çok korktuğunu anlatan vatandaşımız “Şimdi o şoföre sesleniyorum. Bu olay sizin başınıza gelseydi ne yapardınız? Siz ardınıza bakmadan yola devam ettiniz. Sizi Allaha havale ediyorum” diye konuştu.

Yolarımızın zaten çukur ve yırtıklar nedeniyle kötü olduğunu belirterek birde böyle olayların yaşandığını belirten vatandaşımız “Anayolda canımız elimizde yolculuk yapıyoruz. Allaha emanet bir şekilde” dedi

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