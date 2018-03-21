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Anabolik steroid ve türevi maddeler tehlike saçıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, son yıllarda ülkemizde gençler arasında moda olan vücut yapma olayının bazı kişiler tarafından bilinçsizce yapıldığını ve kullanılmaması gereken ilaçların kullanıldığına dikkat çekerek bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

Anabolik steroid ve türevi maddeler tehlike saçıyor
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Duyarlı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğrafla büyük spor salonlarından bazılarında insan sağlığını etkileyen anabolik steroid ve türevi maddelerin kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek bu duruma tepki gösterdiler.

“Başbakanlık, Spor Dairesi, İlaç Eczacılık artık kim bakıyorsa bu işlere spor salonlarında aleni olarak anabolik steroid ve türevi maddeler kullanılıyor ve çöplerden toplanıyor. Birinin ölmesi ya da hastalanması mı gerek, yazıktır bu gençliğe” diyerek çağrıda bulunan vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

Anabolik steroid ve türevi maddelerin, karaciğer başta olmak üzere çeşitli organlarda zamanla kalıcı zararlar yaptığını dile getiren vatandaşlarımız, bu nedenle bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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