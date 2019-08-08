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Amaç, iki adım daha fazla yürümemek mi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde engelli hakları konusunda kurum kuruluşlar ve işyerlerinin onlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmasına karşın bazı sorumsuz kişilerin engelli haklarına saygı duymadığını ifade ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Amaç, iki adım daha fazla yürümemek mi?
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Duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi iki araçlık engelli park yerinin hiçbir engeli bulunmayan sürücüler tarafından işgal edildiğini ifade ederek, "Her şeye evet ama engelli insanların hakkına sahip çıkın yahu! Onların zaten hayatları engelli. Bir engel de siz olmayın. Lütfen daha duyarlı olalım yürüyemeyen engellilerimiz de var " diyerek isyan ettiler.

Hiçbir engeli olmayan bir kişinin neden biraz yürümekten korktuğunu anlayamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Yani dünyada obezite veya hareketsizlik nedeniyle her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini bile bile insanlar neden yürümüyorlar anlayamıyoruz” diye konuştular.

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