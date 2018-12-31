Alt yapısı zayıf yollarda çökme kaçınılmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde alt yapı sorunlarının bitmek bilmediğini bunun sebeplerinin başında ise her işi kuralına göre yapmamanın geldiğini savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi daha çok kısa süre önce asfaltlanın bir caddede oluşan çökme neticesinde önlem amaçlı olarak büyük çöp konteynerinin çökmenin olduğu yere konulması olduğunu belirten vatandaşlarımız “Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde olan belediyeler hiçbir zaman işlerini acele yapmaz. Bu yolun alt yapısı sağlam yapılmaması nedeniyle yolda çökme olduğu apaçık” dediler.

Özellikle şehir içlerinde gerek kanalizasyon hatlarının gerekse drenaj hatlarının olduğu bölgelerde çok dikkatli dolgular yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Dolguları düzgün olmayan yerlerde fotoğraftaki gibi çökme olması kaçınılmazdır” diyerek sitemlerini paylaştılar.