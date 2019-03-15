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Alsancak yolu işkence yolu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lapta bölgesinden bazı vatandaşlarımız, her gün Lefkoşa’daki iş yerine gitmek için adeta işkence yaşadıklarını belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Alsancak yolu işkence yolu
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Lapta bölgesinde yaşadıkları için Lefkoşa’daki devlet dairesindeki işine gitmek için sabah saat 6.50’de evlerinden çıktıklarını ancak saat 7.30 olduğunda halen Alsancak bölgesinde kuyrukta olduklarını dile getiren vatandaşlarımız “Şu Alsancak trafiğine devletin acil çözüm bulması gerekli. Saat 8’de gideceğimiz iş yerimize saat 06.50’de çıkıyoruz. Saat 7.30 hala Alsancaktayız” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Bu trafiğin neden bu kadar sıkıştığının çok net ortada olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, eğer çift şerit yol tamamlanmış olsaydı böyle sıkışıklık yaşanmayacağını sözlerine eklediler.

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