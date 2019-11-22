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Alsancak Belediyesi’nin örnek uygulaması

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin kuzey sahilindeki belediyelerinden Alsancak Belediyesi’nin başlatmış olduğu kampanyayı çok beğendiklerini dile getirerek, bununla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Alsancak Belediyesi’nin örnek uygulaması

Vatandaşlarımız, Alsancak Belediyesi tarafından başlatılan ihtiyaçlılara yiyecek yardımı kampanyasının çok güzel bir olay olduğunu, buna bölge esnafının veyahut üreticilerinde sahip çıkmasıyla çok daha ileri bir noktaya gidileceğini düşündüklerini kaydettiler.

Belki ülkede çok fazla ihtiyaçlı insanın olmadığını ancak ihtiyacı olanların hırsızlık yapmak yerine böyle bir kampanya ile ihtiyaçlarını gidermesinin çok iyi olacağını dile getiren vatandaşlarımız, bu kampanyanın ülke geneline yayılmasını umut ettiklerini sözlerine eklediler.

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