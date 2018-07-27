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Allah’a emanet yolculuk

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen halen daha bazı ağır vasıta sürücülerinin emniyetli bir sürüş için gerekeni yapmadığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini aktardılar.

Allah’a emanet yolculuk
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Fotoğrafta görülen üzerinde beton bariyerler yüklü TIR dorsesiyle bir sürücünün Girne-Değirmenlik dağyolunda ilerlediğini söyleyen vatandaşlar, “O beton bariyerler hiçbir şeyle tutturulmuş değillerdi. Ani bir savrulma ile beton bariyerlerin yola düşmesi hiçten. Yani tam bir Allah’a emanet bir yolculuk yapıyor” dediler.

Bu gibi görüntülerle her gün karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, “Önlem alınması için illa ki birilerinin canı mı yanması gerekiyor? Neden bu konuda polislerimiz gereken uyarıyı yapmıyor veya ceza kesmiyor?” diye sorguladılar.

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