banner255
3 0
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
11 0
 
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
12 0
MTG çok farklı
MTG çok farklı
35 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
16 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
68 0
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
26 0
banner82

Allaha emanet taşımacılık

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün öğleden sonra Değirmenlik – Girne dağ yolunda karşılaştıkları fotoğraftaki kamyonun sürücüsünün yaptığı taşımacılık ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Allaha emanet taşımacılık
banner215

 

 

Değirmenlik yolundan Girne’ye doğru ilerledikleri sırada fotoğrafta görülen beton blok yüklü kamyonla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi beton blok yüklü kamyon üzerindeki blokların yola devrilmesi hiçten. Zira bu blokların bir halatla bağlı olmadığı görülüyor. Yani bir çukura düşse blokların yola düşmesi kaçınılmazdır” dedi.

Ülkedeki yolların adeta köstebek yuvası olduğuna dikkat çeken duyarlı vatandaşımız, bu yollarda taşımacılık yapan kamyonların hiçbir emniyet önlemi almadan taşımacılık yapmasının tam anlamıyla Allah’a emanet bir taşımacılık olduğunu sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.