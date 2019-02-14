Allaha emanet taşımacılık

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün öğleden sonra Değirmenlik – Girne dağ yolunda karşılaştıkları fotoğraftaki kamyonun sürücüsünün yaptığı taşımacılık ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Değirmenlik yolundan Girne’ye doğru ilerledikleri sırada fotoğrafta görülen beton blok yüklü kamyonla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi beton blok yüklü kamyon üzerindeki blokların yola devrilmesi hiçten. Zira bu blokların bir halatla bağlı olmadığı görülüyor. Yani bir çukura düşse blokların yola düşmesi kaçınılmazdır” dedi.

Ülkedeki yolların adeta köstebek yuvası olduğuna dikkat çeken duyarlı vatandaşımız, bu yollarda taşımacılık yapan kamyonların hiçbir emniyet önlemi almadan taşımacılık yapmasının tam anlamıyla Allah’a emanet bir taşımacılık olduğunu sözlerine ekledi.