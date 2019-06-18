Alkışlanacak, örnek bir hareket

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden Maraş sakini vatandaşlarımız, yaşadıkları bölgede market çalıştıran bir vatandaşımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi karne gününde çocukları sevindirdiğini dile getirerek bu örnek davranışı bizlerle paylaştılar.

Gazimağusa'da Maraş bölgesinde bulunan Doğruöz market sahibi İbrahim Kaptan Gedik’in, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bu yıl çocukları sevindirmeye devam ettiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi karnesini getiren her çocuğa çeşitli bisküvi; çikolata çeşitlerini karne hediyesi olarak verdi.” dediler.

Doğruöz market sahibi İbrahim Kaptan Gedik’in gerek çocukların gerekse ailelerin büyük takdirini topladığını ifade eden vatandaşlarımız, bu örnek davranışların çoğalmasını dilediler.

Bu zamanda günlük kârını çocuklara ikram eden çok az tüccar kaldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Keşke bu davranış tüm marketlere örnek olsa ve çocuklar bir gün olsa bile sevindirilse” diye konuştular.