Alevkayası Piknik Alanı’na bu görüntüler yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin kendi istemleri dışında işler yapılmasına karşı olduğu için başkaları tarafından yapılan işleri kendilerine yüklemeye çalıştığını ifade ederek, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğraftaki yerin ülkemizin en güzel piknik alanlarından biri olan Alevkayası Piknik Alanı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Yer geçen sene gerçekleştirdiğimiz Pangea Festival'in tam da bulunduğu yer. Biz burada yerdeki izmaritleri bile temizlemiştik. Şimdi ne halde görün. Bu görüntüler Alevkayası Piknik Alanı’na yakışmıyor” dediler.

Bu kirlilik konusunda Alevkayası bölge şefinin geçen sene de kendilerine fotoğraftaki şekilde teslim ettiği yeri sözde kendilerinin kirli bıraktığı için festivale engel olmakta direttiğini savunan vatandaşlarımız, “Nelerle uğraşıyoruz! Geleceğiz ve yine temizleyeceğiz!” diyerek hiç kimsenin kendilerini yıldıramayacağını sözlerine eklediler.