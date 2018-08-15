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Akaryakıt istasyonu sahiplerinden yalanlama

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Akaryakıt istasyonu sahiplerinden yalanlama
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren kaynağı belirsiz olarak kamuoyuna lanse edilen ‘Benzinciler akaryakıt vermeyecek” söylentileri dün de kamuoyunda fazlaca konuşulması nedeniyle bazı benzin istasyonlarından sosyal medya aracılığıyla açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalarda akaryakıt sıkıntısı olmadığı ve bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi dile getirildi.

İşte kamuoyuna bazı benzinciler tarafından dün öğleden sonra yapılan açıklama:

“Önemli Bilgilendirme: Dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle, halkımız arasında "Benzin İstasyonları bugün (dün) akşam kapanacaktır." şeklinde asılsız bir haber yayılmaktadır. Ülkemizde yeterince yakıt kaynağımızın olduğunu, halkımızın ve müşterilerimizin bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.”

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