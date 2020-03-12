Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünyada petrol üretimi yapan ülkeler arasında yaşanan gerilim sonrasında petrol fiyatlarının düştüğünü belirterek, neredeyse 2 ay öncesine kaşın varil petrol fiyatlarının yarı yarıya düşmesine karşın ülkemizde bunun vatandaşa yansımadığını ifade edip, sitemlerini dile getirdiler.

Dünyada hafta başı itibariyle varil petrol fiyatlarının yüzde 30 civarında bir düşüş yaşadığını söyleyen vatandaşlarımız “Sene başında 60 dolarlar civarında olan varil petrol fiyatları azar azar hafta başına kadar 45 dolarla kadar geriledi. Hafta başında ise yüzde 30’a yakın bir düşüşle neredeyse 30 dolarlara kadar düştü. Bu düşüş şimdi durdu. Ancak ülkemizde ne indirim var, ne de bu konuda konuşan” diyerek sitem ettiler.

Vatandaşların ve sanayicilerin petrol fiyatlarının dört gözle beklediğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Yani zaten ekonomik olarak çok zor günler yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkı yapmak için fiyatları indirmek bu kadar zor olmamalı” diyerek hükümet yetkililerini göreve davet ettiler.

Türkiye’de önceki geceden itibaren litre başına 60 kuruş indirim yapıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bunun ülkemizde de neden yapılmadığını sorguladılar.