banner255
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
28 0
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
13 0
 
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
57 0
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
68 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
20 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
53 0
banner82

Ağır vasıtaların Girne Lefkoşa yolunu kullanması doğru mu?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, yollarımızda bazı kuralların sürücüler tarafından hiçe sayıldığını ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner262
Ağır vasıtaların Girne Lefkoşa yolunu kullanması doğru mu?
banner267

Sürücü vatandaşımız, kendisinin bildiğinin Girne – Lefkoşa anayolunun büyük ve ağır vasıtalara kapalı olduğu yönünde olduğunu ifade ederek, bunun doğru olup olmadığını sorguladı.

Sürücü vatandaşımız “Arkadaşlar TIR’ların Ciklos yolunu kullanması serbest midir yasak mıdır ve tehlikeli iniş yaparken şerit değiştirmek suç mudur değil midir?” diyerek bu TIR sürücüsünün suç işlediğini savundu.

Bu gibi ağır vasıtaların Değirmenlik – Girne dağ yolunu kullanması gerektiğini bildiğini iddia eden vatandaşımız, ancak bu yolda denetim yapılmadığı için onlarında rahatça bu yolu kullandığını gözlemlediğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.