Ağır vasıtaların Girne Lefkoşa yolunu kullanması doğru mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, yollarımızda bazı kuralların sürücüler tarafından hiçe sayıldığını ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Sürücü vatandaşımız, kendisinin bildiğinin Girne – Lefkoşa anayolunun büyük ve ağır vasıtalara kapalı olduğu yönünde olduğunu ifade ederek, bunun doğru olup olmadığını sorguladı.

Sürücü vatandaşımız “Arkadaşlar TIR’ların Ciklos yolunu kullanması serbest midir yasak mıdır ve tehlikeli iniş yaparken şerit değiştirmek suç mudur değil midir?” diyerek bu TIR sürücüsünün suç işlediğini savundu.

Bu gibi ağır vasıtaların Değirmenlik – Girne dağ yolunu kullanması gerektiğini bildiğini iddia eden vatandaşımız, ancak bu yolda denetim yapılmadığı için onlarında rahatça bu yolu kullandığını gözlemlediğini sözlerine ekledi.