Ağır vasıta sürücüleri yol güvenliğini düşünmüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ağır yük taşıyan araçların kural tanımazlığı bir alışkanlık haline getirdiğine dikkat çekerek, bu konudaki görüşlerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla destekleyerek paylaştılar.

Özellikle kamyon ve TIR sürücülerinin sanki yolların sadece kendilerinmiş gibi umarsızca yollarda ilerlediklerini dile getiren sürücülerimiz, dün yine dağ yolunda yaşanan kazada kamyon sürücüsünün ihmali olduğunun ortaya çıktığını kaydettiler.

Fotoğrafta görülen kamyonun geçtiğimiz günlerde ana yolda ilerlerken fotoğraflandığını belirten vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi hurda metal ve demir yüklü bu kamyonun arka kapısının dahi kapatılmadığını ve her an için bir demir veya hurda parçasının yola savrulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar.

Bu gibi ağır vasıtaların yollarda en çok önlem alması ve kurallara uyması gereken vasıtalar olduğunu yineleyen vatandaşlarımız, bu ve benzeri araçların yol güvenliğini bozmasına izin verilmemesi gerektiğini sözlerine eklediler.