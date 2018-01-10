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Ağır araçlar sürekli kontrol edilmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan, bazı vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Ağır araçlar sürekli kontrol edilmeli

Fotoğrafta görüldüğü gibi kamyon aracın arka tekerleğinin bir tanesinin çamurluğunun olmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu gibi ağır araçlar özellikle kış günlerinde çamurluksuz olarak yollarda olduğu zaman arkalarından gelen salon araçların çamura boğulmasına neden olduğunu unutulmamalıdır” diye sitem ettiler.

Önlerinde giden bu kamyon araç nedeniyle perişan olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Yavaş sürseler belki böyle olmaz ama zaten süratli de kullandıkları için tekerleklerinden geriye savrulan çamurlardan dolayı önümüzü göremez olduk” diye konuştular.

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