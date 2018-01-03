Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde soğuk havaların etkili olmaya başladığı bugünlerde evlerinde ısınmak için doğal yolları tercih eden vatandaşlarımızın şömine yaktıkları ancak şömineye kullandıkları odun ve kütükler için çok ağaçlar katledildiği ifade ediliyor.

Özellikle son bir haftadır havaların oldukça soğuması nedeniyle şömine sever vatandaşların evlerinde yaktıkları şömineler için gerek kendilerinin doğaya çıkarak eski ağaçları katlettikleri gerekse odun satan kişilerin bu işi yaptıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor. Başta zeytin ağaçları olmak üzere, harnup ve ardıç ağaçlarının adeta talan edildiği bölgeler olduğu bize gelen bilgiler arasında bulunurken, bu konuda Orman Dairesi yetkililerinin nasıl önlem aldıkları merak konusu olduğu ifade ediliyor.