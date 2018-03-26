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Acılan çukurlar neden kapatılmıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin hep oluruna bırakıldığını ve ihmaller zinciri neticesinde bazı kişilerin canının yandığını belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Acılan çukurlar neden kapatılmıyor?
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Fotoğrafta görülen çukurun İskele – Karpaz bölgesinde bir köy yolu üzerinde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, çukurun su borusunun patlaması sonrasında müdahale etmek için kazıldığını ancak aylardır ayni şekilde durduğunu belirttiler.

Birçok vatandaşın gece saatlerinde çukurun içerisine araçlarıyla düştüğünü ve araçlarının ya lastiklerinin parçalandığını veya ön düzenlerinin zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlarımız “Neden herkes üzerine düşeni yapmıyor anlamıyoruz. Açılan çukurları kapatıp üzerine iki kürek asfalt atmak zor mu?” diyerek yetkilileri bu durumlara müdahale etmeye çağırdılar.

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