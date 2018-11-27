“Açılan çukur için hiçbir uyarı ve önlem yok”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, sokaklarında geçtiğimiz günlerde yapılan bir kazı çalışması sırasında açılan çukur için hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla “Burası dubleks sosyal konutlar Annem Gıda yanındaki en işlek cadde Sincan Sokak. Kazı sonrasında açılan çukur adeta bir kuyu” dediler.

Bu bölgenin oldukça yoğun bir araç trafiği ve yaya trafiğine sahip olduğunu söyleyen bölge sakinleri, kazı yapan kişi veya işletmelere seslenerek “Kazdınız bir işaret koymadınız. Üstelikte açık bıraktınız. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?” diyerek birilerinin ya aracıyla ya da yaya olarak içine düşmesi sonrasında mı buraya işaret konulacağını sözlerine eklediler.