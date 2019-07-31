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Acaba özrü neresinde?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde azımsanmayacak kadar engelli vatandaşımız olduğunu ve bu insanlara yönelik günlük yaşamda bazı iyileştirmeler yapıldığını ancak bu iyileştirmeleri bozan bazı duyarsız sürücüler olduğunu belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Acaba özrü neresinde?
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Fotoğrafta görülen aracın Lefkoşa-Mağusa anayolu Değirmenlik Kavşağı yakınlarında bulunan büyük bir süpermarketin araç park yerinde çekildiğini ifade eden vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi araç sürücüsü öyle bir park yaptı ki iki kişilik özürlü park yerini kapadı” diyerek sitem etti.

Vatandaşlarımız, bu aracın etrafında döndüklerini ve hiçbir özürlü işareti göremediklerini söyleyerek “anlaşılan bu sürücü arkadaş fiziksel değil de mentaliteden dolayı özürlüdür” diye konuştular.

Koskocaman bir park alanı bulunan süpermarkette o saatte zaten sıkışıklık olmadığını ve istedikleri yere araçlarını park edebileceklerini belirten duyarlı vatandaşlarımız “Ama anlaşılan bu aracın sahibi kendi egosunu tatmin etmek için aracını özürlü park yerine üstelikte iki araçlık yeri kapatarak park ediyor. Allah herkese akıl fikir versin” diyerek sözlerini tamamladılar.

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