Acaba neresinde özrü var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin fiziksel özrü olmamasına karşın beyinlerinde özür bulunduğunu, zira bazı şeyleri anlamadıklarını veya anlamazlıktan geldiğini dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi evlerinde özürlü bir kişi yaşadığı için evlerinin önündeki araç park yerine gelip birinin park yapmaması amacıyla tabela koyup üzerine de kime ait olduğunu yazmalarına karşın yinede koskocaman araçların park yaptığını belirten vatandaşlarımız, “Arkadaşın herhalde özrü okuma bilmemesidir. Ya da yakını görememe gibi bir durumu var. Zira koskoca özürlü park yeri tabelasını görmüyor” dediler.

Bu durumun sadece bu araç sahibine has olmadığını her gün mutlaka birilerinin gelip buraya park yaptığını dile getiren vatandaşlarımız, “Evimizde acil bir durum olsa ve aracımız burada park edilmiş olmasa ne olacağını konuşmak bile istemiyoruz” dediler.