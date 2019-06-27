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Acaba güç denemesi mi yaptılar?

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Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan bazı vatandaşlarımız, son yıllarda bazı insanların yapılan güzel işleri hazmedemedikleri için çeşitli şekilde bu işlere zarar vermeye çalıştıklarını dile getirerek, geçtiğimiz akşam İskele Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda karşılaştıkları fotoğraftaki manzara nedeniyle oldukça sinir olduklarını dile getirdiler.

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Acaba güç denemesi mi yaptılar?
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Vatandaşlarımız sözlerine “İnsan eğitilmesi en zor olan yaratıklardır” diye başlayarak, İskele Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş yolunda bulunan demir gugocukları yerlerinden söken kişi ve kişilerin hızlarını alamayıp maalesef İskele Belediye Personeli tarafından denize sıfır noktasında oturmak için konulan 7 adet Kıbrıs mermeri yerlerinden söküldüğünü ve bazılarının kırıldığını  iddia ettiler.

Herhalde bunu yapan kişi veya kişilerin güç denemesi yaptıklarını ancak kamu malına kasti olarak zarar verdiklerini de bilmediklerini belirten vatandaşlarımız, “Bu yapılan işlerin hepsinin parasının halkın cebinden çıktığını unutmayalım. Kamu malı herkesin kullandığı maldır ve bizim vergilerimizle ortaya çıkmıştır” diye konuştular.

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