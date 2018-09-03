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“Acaba evleri de böyle çöplerle dolu mu?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, ülkede tüm uyarılara rağmen her tarafta pet şişelerin, molozların ve daha birçok çöpün yol kenarlarına bırakıldığını dile getirerek bu sorumsuzluk karşısında isyan ettiler.

“Acaba evleri de böyle çöplerle dolu mu?”
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Fotoğrafta görülen yerin Cihangir köyü yakınında anayol kenarı olduğunu anlatan vatandaşlarımız, “Daha 15 gün belediye ekiplerinde refüjlerin tertemiz yapıldığını görünce çok sevinmiştik. Ancak bazı duyarsızlar yine çöplerini ve molozlarını etrafa bıraktı” dediler.

Bu duyarsızlığın kabul edilmez olduğunu söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, bu çöpleri, molozları yol kenarlarına veya çevreye bırakan insanların acaba evlerinde çöpleri ne yaptıklarını sorgulayarak “Herhalde evleri de bu şekilde çöplüktür. Zira çevreye saygısı olmayan kişi veya kişilerin yaşadığı yerlerde aynidir” diyerek sitemlerini paylaştılar.

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