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5 yıllık 550 TL verilip yenilen ehliyet!

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Sürüş ehliyetini yenilemek isteyen Murat Kanatlı, aldığı yeni ehliyet üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

5 yıllık 550 TL verilip yenilen ehliyet!
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Ehliyetin çizgisini tutturamadan kesen görevliler, alay konusu oldu.

Murat Kanatlı konuyla ilgili şu iletiyi paylaştı:

“Becerip çerçeveyi tutturamadılar, yazılar fotokopi üstüne celatin çekildiğini bağıran, ben değersiz bir döküman diye kendi kendini beyan eden, kalpazan yapsa çok daha fazla özen göstereceği amatör işi KKTC ehliyeti! Sonra devlet ciddiyeti falan lafazanlığı! 2 TL’ye mal olan bu amatör işi "şey"in 550 TL’ye ehliyet diye verildiği yere KKTC denir, Ağustos fena sıcaktır, komiklikler diyarıdır.”

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