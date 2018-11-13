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5 TL’ye fotokopi mi olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına B izni çıkartmak için gittiği Kaymakamlık’ta kendinden istenen fotokopi ücreti karşısında şok olduğunu belirterek sitemlerini bizlerle paylaştı.

5 TL’ye fotokopi mi olur?
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Geçtiğimiz hafta Cuma günü bir arkadaşının ricası üzerine Gazimağusa Kaymakamlığı’na giderek B izni çıkarttığını ancak bu işlem sırasında kendisinden 5 TL fotokopi parası alındığını söyleyen vatandaşımız, “Kısa bir şaşkınlığın ardından, oradaki memura ‘Bu ne dedim?’ o da bana ‘yeni kaymakamın emri’ dedi. Ben de iyi dedim makbuzunu alayım dedim yok dedi’ diye konuştu.

“Vatandaşımız makbuz verilmeyen bu para nere gidecek? Kime gidecek?” diye sorgulayarak “Bir yolsuzluk olmadan Mağusa Kaymakamlığına yetkililerin el atması uyarması lazım” diye konuştu.

Zaten bu izni çıkartmak için verilen ücretin oldukça fazla olduğuna vurgu yapan vatandaşımız “5 TL’ye ihtiyaç duyulması veyahut talep edilmesi biraz vatandaşa hakaret değil mi?” diyerek sözlerini tamamladı. 

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