“2 dakikalık işlem için 20 dakika park yeri aradık”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çalışma izinli bir okurumuz, ülkede çalışmak için öncelikle çalışma izni almak gerektiğini ancak bunun içinde birçok prosedürü yerine getirmek için uğraş verildiğini ifade ederek sitemlerini paylaştı.

"Malûm çalışma izni için kan tahlili yapılıyor. Evraklar hazır olunca Çalışma Dairesine gelip hangi laboratuvar da kan vermemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor” diyen okurumuz, 2 dakikalık işlem ama sadece park yeri bulmak için 20 dakika harcadıklarını kaydetti.

“Laboratuvarın olduğu yerde park yeri olmadığı için 2 dakikalık işlem için 20 dk. park yeri aradık. Olmadı arabayı uzağa koyup yürüdük” diyen okurumuz, işlemlere başlarken bir kağıt daha ekleyip hangi laboratuvar da kan vermek gerektiğini belirtseler, kimsenin uğraşmayacağını ifade etti.

Küçük ayrıntıların büyük sorunları çözmekte önemli rol oynadığını söyleyen okurumuz, devletin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çözüm yolları sunması gerektiğini sözlerine ekledi.