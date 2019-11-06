banner255
banner69
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
4 0
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
16 0
 
Koçların hedefleri final
Koçların hedefleri final
21 0
Aresliler’den güzel dereceler
Aresliler’den güzel dereceler
53 0
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
28 0
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
16 0
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
19 0
banner82

“2 dakikalık işlem için 20 dakika park yeri aradık”

banner27

“2 dakikalık işlem için 20 dakika park yeri aradık”
banner267

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çalışma izinli bir okurumuz, ülkede çalışmak için öncelikle çalışma izni almak gerektiğini ancak bunun içinde birçok prosedürü yerine getirmek için uğraş verildiğini ifade ederek sitemlerini paylaştı.

"Malûm çalışma izni için kan tahlili yapılıyor. Evraklar hazır olunca Çalışma Dairesine gelip hangi laboratuvar da kan vermemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor” diyen okurumuz, 2 dakikalık işlem ama sadece park yeri bulmak için 20 dakika harcadıklarını kaydetti.

“Laboratuvarın olduğu yerde park yeri olmadığı için 2 dakikalık işlem için 20 dk. park yeri aradık. Olmadı arabayı uzağa koyup yürüdük” diyen okurumuz, işlemlere başlarken bir kağıt daha ekleyip hangi laboratuvar da kan vermek gerektiğini belirtseler, kimsenin uğraşmayacağını ifade etti.
Küçük ayrıntıların büyük sorunları çözmekte önemli rol oynadığını söyleyen okurumuz, devletin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çözüm yolları sunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.