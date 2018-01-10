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1983’ten kalma mühürler birçok pusulanın yanmasına neden oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede geçtiğimiz Pazar günü yapılan erken seçimin oldukça güzel bir ortamda tamamlandığını ancak kendilerinin gözlemlediği bir yanlışlığı bizlerle paylaşma gereği duydular.

1983’ten kalma mühürler birçok pusulanın yanmasına neden oldu

Vatandaşlarımız, yeni yapılan seçim sisteminin bazı düzeltmelere ihtiyacı olduğunu ancak yapılması gereken daha önemli bir iş daha olduğunu belirterek, 1983’ten kalma mühürlerin değişmesi gerektiğini savundular. Zira sandık başına gelen seçmene 1983’ten kalma mühürleri vererek çok sayıda oyun yanmasına sebep olunduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Eski mühürler nedeniyle pusulalarda çift gibi görünen pusulaları iptal etmek aslında ilk önce düzelmesi gereken bir ciddi olaydır. Tabii ki değişmesi gereken çok şey var ama sıcağı sıcağına dile getirmek istedik” diye konuştular.

Artık dünyada her geçen gün ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, belki de dijital oy vermenin bile düşünülmesinin zamanı geldiğini sözlerine eklediler. 

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