Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, tüm uyarılara ve cezai işlemlere rağmen halen daha iş güvenliği konusunda çok gerilerde olduğumuzu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız bu fotoğrafı geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da çektiklerini belirterek “Geçtiğimiz Perşembe günü kuvvetli rüzgarın olduğu saatlerde 10. katta çalışan bu işçilerin iş güvenliği neredeyse yok denecek kadar az. 10. katta 10 numara iş güvenliği. Ama yinede çalışmaya devam ediyorlar” dedi. Karkas inşaatın devam ettiği bu inşaatın 10. katındaki beton kalıplarını kuran bu işçilerin rüzgarlı havada dengelerini kaybetmelerinin hiçten olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin canı yanması veya hayatını kaybetmesi mi gerekir? Neden bu insanlar bu şekilde çalışmayı kabul ediyorlar anlamıyoruz” dediler.