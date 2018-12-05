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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Yılın atletleri Kipchoge ve Ibarguen

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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülüne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda Kolombiyalı Caterine Ibarguen layık görüldü

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Yılın atletleri Kipchoge ve Ibarguen
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IAAF'den yapılan açıklamaya göre bu yıl Berlin Maratonu'nda 2.01.39'luk derecesiyle dünya rekoru kıran Kenyalı Kipchoge, erkeklerde yılın atleti ödülünün sahibi oldu.

Kariyerinde ilk kez bu onura erişen 34 yaşındaki Kipchoge, diğer adaylar İsveçli Armand Duplantis, ABD'li Christian Coleman, Katarlı Abderrahman Samba ve Fransız Kevin Mayer'i geride bıraktı.

Kadınlarda ise uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, Elmas Lig, Orta Amerika ve Karayipler şampiyonu 34 yaşındaki Kolombiyalı Ibarguen, Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Belçikalı Nafissatou Thiam ve Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo'yu geçerek kariyerinde ilk defa yılın atleti ödülüne ulaştı.

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