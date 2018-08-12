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Yiğitcan’lı Türkiye Avrupa ikincisi

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Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre finalinde ülkemiz atleti Yiğitcan Hekimoğlu’lu Türkiye Milli Takımı gümüş madalya kazandı

Yiğitcan’lı Türkiye Avrupa ikincisi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen şampiyona, altıncı gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinin koşulmasıyla son buldu.

Ülkemiz milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98’lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80’lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03’lük dereceyle bronz madalya elde etti.

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