banner255
banner69
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
40 0
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
11 0
 
70 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
172 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
44 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
49 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
63 0
banner374

Yiğitcan’a okullarda yoğun ilgi

banner27

Yiğitcan’a okullarda yoğun ilgi

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na okullarımızın ilgisi devam ederken, okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere tecrübelerini anlatıyor.
Yiğitcan Hekimoğlu, Bayraktar Türk Maarif Kolejinde (BTMK) geçtiğimiz gün düzenlenen  "Spor ve Sağlık Gūnleri"etkinliğinde öğrenciler ile buluştu.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yiğitcan Hekimoğlu, tecrübelerini anlatırken, öğrencilerden gelen sorulara da yanıt verdi.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.