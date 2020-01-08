Yiğitcan’a okullarda yoğun ilgi

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na okullarımızın ilgisi devam ederken, okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere tecrübelerini anlatıyor.

Yiğitcan Hekimoğlu, Bayraktar Türk Maarif Kolejinde (BTMK) geçtiğimiz gün düzenlenen "Spor ve Sağlık Gūnleri"etkinliğinde öğrenciler ile buluştu.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yiğitcan Hekimoğlu, tecrübelerini anlatırken, öğrencilerden gelen sorulara da yanıt verdi.”