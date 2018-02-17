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Yiğitcan’a büyük onur

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Türkiye Atletizim Federasyonu’nun organize ettiği 2017 yılı başarılı sporcular ödül törenine milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu da katılarak ödülünü gururla aldı

Yiğitcan’a büyük onur
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Türkiye Atletizim Federasyonu’nun organize ettiği 2017 yılı başarılı sporcular ödül töreni,
İstanbul Gönen Otel’de gerçekleşti.
Törene Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Adil Bak, Cumhurbaskanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Atletizim Federasyonu başkanı Fatih Çıtımar başarılı sporcular ve davetli misafirler katıldılar.
Törene, Londra’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, tarihinde ilk defa 4x100 bayrak takımında final Türkiye Atletizm Takımı’nda koşan KKTC’nin milli gururu Yiğitcan Hekimoğlu da katılarak ödülünü gururla aldı. Törende 2020 olimpiyat aday kadrosunda olan ve ödül alan sporculara başarılar dilendi.

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